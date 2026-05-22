«День добрых дел»: как детские волонтерские команды из трех регионов превратили идеи в реальные поступки

Благотворительный фонд «Делаем добрые дела» подвел итоги первого конкурса социальной активности и детского волонтерства «День добрых дел». Он проходил с 16 марта по 19 апреля 2026 года и был проведен впервые.

В первом сезоне заявки подали более 220 команд из Удмуртской Республики, Кировской области и Республики Марий Эл. После модерации в основной этап конкурса вышли 168 проектов. Всего в акциях приняли участие более 2 800 детей и подростков, а в народном голосовании проекты собрали 5 232 голоса.

Среди участников были школьники, дошкольники, воспитанники школ-интернатов и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Возраст участников — от 5 до 17 лет. Команды формировались по-разному: классами, кружками, отрядами, группами друзей и семьями.

Главная особенность конкурса — заявка подавалась не на идею, которую команда только собирается реализовать, а на уже сделанное дело. Участники должны были показать результат: что именно они провели, кому помогли, какие фото и видео подтверждают акцию.

Шесть направлений и более 160 проектов

Команды работали в шести направлениях: помощь людям, забота о животных, экология, благоустройство, культура и патриотическая работа. На практике многие акции объединяли сразу несколько смыслов.

Участники собирали корм для приютов и сами отвозили его животным. Чистили родники, берега рек и лесные тропы, ремонтировали скамейки и красили ограды. Поздравляли ветеранов и одиноких пожилых людей, готовили для них концерты и подарки своими руками. Проводили занятия для младших ребят, помогали в детских садах, шили подушки для бойцов, плели маскировочные сети и собирали гуманитарную помощь.

Для многих команд это был первый опыт самостоятельной социальной работы: нужно было не только придумать доброе дело, но и договориться, распределить задачи, собрать материалы, провести акцию и довести ее до результата.

Три истории конкурса

В деревне Подрезчиха Кировской области команда сельской школы привела в порядок территорию вокруг старого деревенского клуба — места, где когда-то собиралась вся деревня. Дети сами составили план, разделили работу между собой, договорились с родителями о вывозе мусора. За один день территория, годами зараставшая бурьяном, снова стала пригодной для общих праздников.

В Можге воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, провели акцию для подопечных дома престарелых. Дети, у которых нет своих бабушек и дедушек, готовили концерт и подарки для пожилых людей, у которых нет внуков. Сотрудники обоих учреждений отмечают, что встреча получилась эмоционально сильной для обеих сторон, и теперь ее планируют повторять.

В селе Васькино дошкольная группа детского сада вместе с воспитателями и родителями высадила небольшой сад у здания. Самым младшим участникам акции — пять лет. Дети сами поливали саженцы, делали таблички с названиями деревьев и рассказывали родителям, какое дерево чье.

«Когда мы запускали конкурс, мы ожидали около ста заявок. То, что в итоге пришло более 200 заявок из трех регионов, и каждая — это уже сделанное доброе дело, для нас стало большой радостью и главным результатом первого сезона. Мы увидели, что в маленьких селах и поселках дети и педагоги готовы вкладываться в добровольческие проекты не ради грамоты, а потому что им важно сделать что-то хорошее для своих соседей, для своего места. Наша задача теперь — поддержать эту инициативу и не дать ей угаснуть», — отмечают организаторы фонда «Делаем добрые дела».

Итоги и награды

По итогам конкурса жюри определило восемь команд-финалистов в шести направлениях. Призовой фонд распределился следующим образом: первое место — 100 000 рублей, второе и третье места — по 50 000 рублей, с четвертого по восьмое — по 10 000 рублей. Все команды, подавшие заявки, получат благодарности от фонда.

Полный список финалистов и проектов опубликован в социальных сетях фонда.

Что дальше

Фонд «Делаем добрые дела» планирует сделать конкурс ежегодным и в следующем сезоне расширить географию за счет других регионов страны. В планах — добавить методическую поддержку для участников, чтобы каждая команда могла не только принять участие, но и вырасти за время конкурса: научиться планировать, работать вместе и доводить идею до результата.

Справка о фонде

Благотворительный фонд «Делаем добрые дела» реализует программы в поддержку детства. Программы фонда нацелены в первую очередь на детей-сирот, детей с особенностями и детей в трудной жизненной ситуации.