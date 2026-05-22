Людмила Тархова заявила, что дочь могла убить экс-главу Самары не по своей воле

Мать Екатерины Тарховой, которая расправилась с экс-главой Самары и его супругой, считает, что дочь убила ее родителей не по своей воле. Людмила Тархова на заседании Самарского областного суда назвала ее «возможной соучастницей» и что, возможно, есть заказчик преступления.

Людмила Тархова высказала предположение, что в смерти родителей могла быть заинтересована одна из коммерческих организаций. Людмила Тархова также просила сделать процесс закрытым, но получила отказ.

В суде также заслушали показания полицейских, которые первыми приезжали в квартиру экс-мэра Виктора Тархова. К ним обратился его водитель после того, как пенсионер долго не отвечал на звонки и не выходил на связь.

Оперуполномоченный Ольга Вольская отметила, что вместе с другом пропавшего они отправились в квартиру Виктора Тархова и его супруги. Дверь им открыла внучка — Екатерина Тархова. Правоохранительница попросила ее связаться с дедушкой и бабушкой по телефону, но Екатерина ответила отказом. Как отметила свидетель, Тархова вела себя странно и в квартиру не пустила. Из глубины квартиры был слышен звук, похожий на дрель. Екатерина Тархова начала нервничать и звонить юристам. Оперуполномоченной и другу Виктора Тархова тогда пришлось уйти. Ольга Вольская предложила мужчине написать заявление в полицию: тот сначала отказался, но потом все-таки написал.

