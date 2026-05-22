В Татарстане в этом году в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях обновят дорожную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса республики.

В 2026 году в трех агломерациях Татарстана обновят дорожную инфраструктуру

Планируется устройство 6,5 км искусственного освещения, более 7,4 тыс. пог. м тротуаров, установка и замена 886 дорожных знаков, свыше 10,3 тыс. пог. м барьерных ограждений, около 106 км дорожной разметки, а также обустройство 49 остановочных пунктов и 34 пешеходных переходов.

Работы пройдут в Высокогорском районе на дороге «Каменка — Дубъязы — Большая Атня» — Шуман, в Лаишевском районе на участке дороги «Столбище — Атабаево» — Карадули и в Пестречинском районе на дороге «Казань — Шемордан» — Аркатово.

Анна Кайдалова