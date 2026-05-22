Главе СКР доложат по делу о перебоях с водоснабжением в башкирском селе

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления СКР по республике Владимира Архангельского доклад о расследовании уголовного дела о перебоях с водоснабжением в селе Белое Озеро Гафурийского района.

Жители села пожаловались в Информационный центр Следственного комитета России, что более двух лет из-за износа инженерных систем водоснабжение в дома подается с регулярными перебоями и длительными отключениями. Воды не хватает не только на бытовые потребности, но даже на полив сельскохозяйственных культур. Сельчане обращались в компетентные органы, но безрезультатно.

В управлении СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело.

Майя Иванова