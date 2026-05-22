В Татарстане введут штрафы до 100 тысяч рублей за нарушения учета госимущества

В Татарстане подготовили проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях республики, предусматривающий штрафы за непредставление или искажение данных об имуществе, находящемся в собственности региона. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, ответственность предлагается ввести за непредставление, несвоевременное представление либо подачу недостоверных или неполных сведений в уполномоченный орган о региональном имуществе, если такая обязанность установлена законодательством Татарстана.

Размер штрафов для граждан может составить от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. руб.

Анна Кайдалова