На археолога накопали дело

В Нидерландах разгорелся скандал вокруг останков, которые могут принадлежать д`Артаньяну. Этой весной возможные останки графа Шарля де Бац де Кастельмора случайно обнаружили при ремонте в одной из церквей города Маастрихт. Свой поступок ученый объяснил медленной и неаккуратной работой местной инспекции по охране культурного наследия.

Задерживать археологов голландской полиции приходится, конечно, не часто, отмечают местные СМИ. Главный герой этой исторической детективной драмы — пенсионер Вим Дейкман, фигура в Нидерландах культовая, но неоднозначная. Он проработал городским археологом Маастрихта больше 40 лет. А в 2016-м за выдающийся вклад в сохранение наследия города был удостоен рыцарского звания.

Но была у археолога одна страсть: почти 30 лет он искал могилу знаменитого мушкетера д'Артаньяна. И этой весной поиски, вероятно, завершились. Под просевшим полом церкви в пригороде Маастрихта был обнаружен скелет. Именно в этом месте и мог быть захоронен капитан королевских мушкетеров, который получил смертельное ранение в 1673 году при осаде города, рассказал в интервью ABS News дьякон церкви Жос Вальке:

«У нас рассыпались несколько плит, и мы хотели их починить. Когда их вынимали, то внезапно обнаружили какую-то перегородку в земле. Мы ее немного почистили и нашли кости. Тогда мы остановились и обратились к Виму Дейкману, предложив ему приехать и провести расследование, изучить останки».

Находка может стать кульминацией долгих поисков, говорил тогда Дейкман, объявив себя руководителем раскопок. Но идентификация останков идет очень медленно, сетовал археолог в одном из последних интервью местному радио BNR:

«То, над чем я работал годами, превратилось в прекрасные документальные фильмы, а расследования идут до сих пор. Мы нашли челюсть с зубами, взяли образцы ДНК. 13 марта ее отправили на экспертизу в Мюнхен, но результатов пока нет. Возможно, результаты исследований никогда не будут опубликованы, но мы продолжаем работу. В любом случае это уже вызвало большой общественный интерес. Изучаем сейчас и пулю, была ли она выпущена из ружья или пистолета. А еще в могиле мы нашли монету примерно 1660 года».

Проблемы начались как раз после экспертизы в Мюнхене. Муниципалитет Маастрихта отправил туда два зуба и фрагмент плечевой кости скелета обычной почтой. Это могло повредить останки, поэтому археолог решил самолично привезти их обратно, а после оставил себе. Голландские власти сочли такой поступок, мягко говоря, странным и потребовали вернуть артефакты. А после отказа Дейкмана 20 мая к нему домой нагрянула группа захвата.

Исследователя обвинили в присвоении и сокрытии археологических находок, а также в нарушении регламента проведения самих раскопок. Впрочем, задержание продлилось недолго, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:

«После допроса он сообщил местонахождение останков, после этого его освободили, хотя формально он все-таки остается подозреваемым. Почему так произошло? Как утверждает археолог, местные власти достаточно плохо организовали раскопки, недостаточно бережно относились к останкам (они могли быть повреждены), просили пересылать их почтой, что совершенно не соответствует стандартам археологии, тем более речь идет о такой крупной находке. Дейкман говорит, что действовал не из личной выгоды, а ради исторической справедливости и ответственности».

Позже исследователь признал, что действовал «необычно». Местные власти ситуацию комментировать отказались, в отличие от пользователей соцсетей. Подавляющее большинство советуют местной полиции с таким же рвением задерживать преступников, а археологу дать работать.

Екатерина Вихарева