«Наш формат предполагает гораздо меньше рисков»

Онлайн-ритейл активно расширяет свое региональное присутствие. В сегменте Q-commerce — сервисов быстрой доставки из дарксторов — франшизная модель становится заметным инструментом для выхода в новые города. Среди компаний, развивающих такой формат, — «Яндекс Лавка»: уже каждый второй город ее присутствия работает по партнерской модели. Как вести бизнес по франшизе в такой сложной отрасли, как ритейл? И как бренды поддерживают тех, кто выбрал партнерскую модель? Эти и другие вопросы ведущий “Ъ FM” Марат Кашин обсудил с руководителем отдела франшиз «Яндекс Лавки» Марией Швиндт.

— Почему для регионального масштабирования «Яндекс Лавка» выбрала именно франшизную модель?

— Наш опыт работы с партнерами в 13 городах показал, что местные предприниматели гораздо лучше понимают специфику локального бизнеса и эффективно справляются с операциями на местах. При этом мы, как федеральный партнер, даем им доступ к нашим закупочным ценам и помогаем привлекать клиентов через бренд «Яндекса». Буквально на этой неделе запустился 14-й город по партнерской модели — Чебоксары, и сейчас большая часть городов, где мы присутствуем, работает по франшизе.

— Как распределяется ответственность между франчайзи и управляющей компанией?

— Партнер отвечает за операционное управление дарксторами на местах: поиск помещений, ремонт, наем и управление персоналом, включая курьеров. «Яндекс Лавка» берет на себя технологичные и капиталоемкие процессы: управление поставщиками, формирование ассортимента, а также «среднюю милю», то есть обеспечение партнерских дарксторов товаром в полном объеме.

— Будете ли вы сотрудничать с новичками в ритейле и обучать их в рамках вашего партнерства?

— Конечно, мы будем работать с такими партнерами. Для нас важен опыт в предпринимательстве в целом, особенно в операционной деятельности. Всему, что касается ритейла, мы обучаем партнеров сами.

— Как выстраивается взаимодействие франчайзи и «Яндекс Лавки» после запуска бизнеса? И по каким показателям вы оцениваете эффективность работы партнера?

— Мы смотрим на все ключевые показатели в наших внутренних системах. Партнеры получают доступ к этим данным в реальном времени. Они видят и качественные показатели (например, скорость доставки), и коммерческие — маржинальность продаж. Кроме того, сейчас мы активно развиваем личный кабинет партнера, чтобы вся информация и инструменты управления были собраны в одном месте.

— Насколько активно «Яндекс Лавка» помогает партнерам в управлении операционными процессами?

— Вместе с партнерами мы еженедельно и ежемесячно анализируем, как развивается бизнес и что нужно сделать для достижения лучших результатов. Хороший пример — прошедшая зима. Это был непростой период для всей отрасли, в том числе для наших партнеров: выросли затраты на наем курьеров, усложнилось управление. Но мы всегда были на связи и вместе искали оптимальные решения.

— Существует ли минимальный порог численности города для запуска франшизы? И в каких городах вы планируете запускаться в 2027 году?

— Наш основной фокус — города с населением от 400–500 тыс. человек и все миллионники. Сейчас мы работаем в 26 таких городах, и осталось чуть больше 20, где также планируется выход. Большую часть из них мы будем открывать по партнерской модели. В 2027 году рассчитываем запустить франшизу примерно в десяти новых городах, остальные — в 2028-м.

— Правда ли, что вы сознательно избегаете конкуренции между франчайзи внутри одного региона?

— Да, до сих пор в городах с населением порядка 500 тыс. человек мы придерживались этого принципа. Наличие нескольких партнеров в небольшом городе может привести к конкуренции за персонал, в частности курьеров, а это, в свою очередь, негативно сказывается на эффективности бизнеса.

— Что бы вы сказали предпринимателям, которые выбирают между запуском собственного бизнеса и франшизой «Яндекс Лавки»? И как стать вашим партнером?

— Наш формат предполагает гораздо меньше рисков: мы даем доступ к проверенным технологиям и к базе пользователей, которые гарантированно сделают заказ в приложении. А чтобы стать нашим партнером, достаточно оставить заявку на сайте.