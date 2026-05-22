В Перми создали комиссию по координации археологических изысканий в «Архиерейском квартале»

Создана комиссия по сопровождению археологических и научных мероприятий, проводимых на территории «Архиерейского квартала» Перми. Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, в ее состав вошли представители администрации губернатора края, Пермской епархии, председатель комитета по инфраструктуре краевого заксобрания Павел Черепанов, а также ученые и эксперты. Среди них — директор Института гуманитарных исследований ПФИЦ УрО РАН, доктор исторических наук Александр Черных, руководитель НИЦ «Камская археологическая экспедиция» ПГНИУ Михаил Перескоков, директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

В задачи комиссии входит координация археологических и научных изысканий на территории рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, контроль мероприятий по благоустройству территории и воссозданию зданий, решение вопросов по увековечиванию памяти священнослужителей и известных лиц, похороненных в этом месте. Комиссия также станет координационной площадкой для взаимодействия с их потомками.

Напомним, «Архиерейский квартал» расположен в границах территории федеральных и региональных объектов культурного наследия, в том числе памятника археологии, ансамбля «Комплекс сооружений: кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря, архиерейский дом», «Архиерейское кладбище». Ранее здесь располагался пермский зоопарк. Сейчас идет обустройство части квартала. Проект разделен на «зону памяти», где предусмотрены места для размещения памятников (ротонда и часовня), и «светскую зону» — воссоздание ранее расположенного здесь Яблоневого сада с местами для отдыха и прогулок. Цель проекта — создать памятное место для культурного досуга жителей.

-