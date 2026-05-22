В Перми появится роботизированный комплекс для лазерной наплавки металла

Компания «Промобот» совместно с ООО «ИксВелд» и Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) создает отечественный роботизированный комплекс для лазерной наплавки металла в вакууме. Как сообщает пресс-служба правительства региона, завершить проект планируется в этом году. Сумма инвестиций в него не уточняется.

По данным властей, комплекс предназначен для выращивания металлических изделий сложной геометрии методом лазерной проволочной наплавки в вакууме. Он снижает уровень окисления металла, повышает качество изделий и позволяет работать с материалами, чувствительными к атмосфере, включая титановые и алюминиевые сплавы. Технология применяется в авиационной промышленности, энергетике, машиностроении и других отраслях. Основой комплекса стал российский робот-манипулятор Promobot M13.

«Одним из важных результатов проекта стала разработка специализированного ПО для управления роботом в реальном времени и его интеграции с системой лазерной наплавки. Это позволило адаптировать платформу Promobot M13 для задач роботизированной сварки и аддитивного производства высокого уровня сложности»,— отметил директор ООО «ИксВелд» Дмитрий Трушников.