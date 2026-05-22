Отбывшего наказание известного ульяновского бизнесмена снова будут судить

Прокуратура Ленинского района Ульяновска направила в суд уголовное дело известного бизнесмена Геннадия Соловьева и директора ООО «Агрофирма “Астрон-Агро”» Дмитрия Ферафонтова, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Ведомство отмечает, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения земельного законодательства. В дальнейшем следствием было установлено, что 54-летний конечный бенефициар ООО «Агрофирма «Астрон-Агро» Геннадий Соловьев и 37-летний директор компании Дмитрий Ферафонтов «организовали направление в региональные органы власти документов», на основании которых проекту представляемого ими хозяйствующего субъекта был присвоен статус особо значимого инвестпроекта, в следствие чего компании был предоставлен в аренду без торгов земельный участок площадью более 130 га. В прокуратуре отмечают, что обвиняемые, «создав видимость реализации проекта», «организовали направление в уполномоченный орган Ульяновской области недостоверных сведений», и в результате в 2022 году этот участок был выкуплен компанией по заниженной цене, равной 20 % его кадастровой стоимости. В результате, говорится в обвинительном заключении, министерству имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области был причинен ущерб в размере более 45,5 млн руб. (участок уже возвращен государству).

Геннадий Соловьев — известный ульяновский бизнесмен, активно развивавший агробизнес в период руководства регионом губернатором Сергеем Морозовым. Был прямым или опосредованным владельцем и совладельцем десятка компаний, в том числе таких ООО как «Лаишевские овощи», «Новые агротехнологии», «Русский источник» и т.д. Он также был депутатом гордумы Ульяновска (с 2005 года по 2015 год), членом президиума регполитсовета «Единой России», возглавлял в 2022 году региональный партийный фонд.

В апреле 2024 года Геннадий Соловьев уже был приговорен к четырем годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Обвинение было аналогичным. Как тогда сообщало СУ СКР, фактический руководитель ООО «Агрофирма Лаишевская» Геннадий Соловьев направил в региональные органы власти документы, на основании которых проект компании получил статус особо значимого инвестпроекта, компании предоставили в аренду ряд земельных участков без торгов. После этого, «создав видимость реализации инвестпроекта», компания получила участки в собственность по цене в размере 20% кадастровой стоимости. Бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 209 млн руб. Геннадий Соловьев освободился по УДО летом 2025 года, после чего вскоре узнал, что в отношении него возбуждено новое уголовное дело и снова — по мошенничеству с земельными участками.

Геннадий Соловьев с предъявленным обвинением не согласен. Ранее, в декабре 2025 года, он распространил публичное заявление, в котором высказал мнение о сомнительности обстоятельств расследования как первого, так и второго уголовного дела, отмечая, что в реальности он обрабатывал эти земли, в них вложено более 10 млн руб., прежде залежные земли стали плодородными.

Сергей Титов, Ульяновск