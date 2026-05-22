В Башкирии с начала года из-за пожаров погибли 97 человек

С начала года в Башкирии произошло 2,49 тыс. техногенных пожаров, в которых погибли 97 человек, в том числе ребенок, сообщил председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов. По его словам, это меньше, чем в прошлом году, но в мае «наблюдается отрицательная динамика».

На совещании в правительстве 18 мая господин Первов доложил, что с 12 по 17 мая произошло 182 пожара, в которых погибли восемь человек, пострадали семь человек, спасены трое.

Пожары с гибелью людей произошли в Уфимском и Чишминском районах, Уфе и Октябрьском.

Майя Иванова