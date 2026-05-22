В пожаре на конно-спортивной базе в Петергофе погибло не менее 18 лошадей

В Петергофе в результате ночного пожара на конно-спортивной базе погибли 18 лошадей. Об этом сообщила директор учреждения Римма Кузенкова, пишет 78.ru. По ее словам, причины возгорания пока неизвестны.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Там и мои кони погибли. 18 на данный момент голов, мне сказали. Я в шоковом состоянии»,— рассказала госпожа Кузенкова.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 01:40. Возгорание произошло в одноэтажном здании конюшни размером 20 на 180 метров, расположенном на Ропшинском шоссе. Площадь пожара составила 140 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, огонь распространялся быстро, поэтому уже в 02:05 пожару присвоили дополнительный номер сложности 1-БИС. Локализовать возгорание удалось к 02:32, открытое горение ликвидировали в 02:56, а полностью потушили пожар в 03:34.

Конно-спортивная тренировочная база рассчитана на содержание 35 лошадей. В тушении были задействованы семь единиц техники и 28 сотрудников МЧС. В настоящее время проводится проверка, причины происшествия устанавливаются.

Матвей Николаев