В Перми в историческом особняке закрывается бар

В Перми в историческом здании на ул. Советской, 32, закрывается бар «Второй этаж». Об этом команда гастропроекта сообщила в своих соцсетях. Последним рабочим днем заведения станет 29 мая. «Каждый конец — начало чего-то нового», — указано в сообщении.

Бар «Второй этаж» — проект пермского ресторатора Ильи Заковырина. Он действовал в историческом «Доме Третьяковой» с 2023 года. Стоит отметить, что ресторан, располагающийся на первом этаже здания, закрылся в марте этого года. Одной из причин закрытия, по словам господина Заковырина, стала неактуальность концепции.

Илья Заковырин также является основателем пабов Old Moose, ресторана The Hound, рюмочной «Парадная», паназиатского бистро «Камоме» и доставки японской кухни «Чайка суши».

Здание недостроенной гостиницы и аварийный объект культурного наследия на ул. Советской, 30а и 32, в конце 2020 года купил на торгах предприниматель Борис Кардашов. Особняк «Дом Третьяковой» продавался в рамках банкротства структуры бывшей «Камской долины» — ООО «Аклеон». Новый владелец начал восстановление объекта культурного наследия и достройку гостиницы, получив разрешение на эти работы в декабре 2020 года. Господин Кардашов полностью восстановил здание: отреставрировал кладку, заменил кровлю, переделал внутренние помещения, устроил новые инженерные коммуникации. Ранее предприниматель сообщал, что сдаст отреставрированный памятник архитектуры в аренду.