В Татарстане за последние четыре года медианная предлагаемая зарплата в сфере управления персоналом выросла с 40 тыс. до 77,6 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

В Татарстане зарплаты HR-специалистов за четыре года выросли почти вдвое

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Татарстане зарплаты HR-специалистов за четыре года выросли почти вдвое

Наиболее заметный рост зарплат зафиксирован у директоров по персоналу. Если в 2022 году медианный уровень дохода таких специалистов составлял 79,2 тыс. руб., то к апрелю 2026 года показатель достиг 150 тыс. руб. Диапазон предлагаемых зарплат вырос с 50–125 тыс. до 115–292,5 тыс. руб.

Медианная предлагаемая зарплата бизнес-тренеров увеличилась с 50 тыс. до 100 тыс. руб. За тот же период специалисты по подбору персонала стали получать предложения с медианной зарплатой 77,4 тыс. руб. против 40,1 тыс. руб. четыре года назад.

Аналитики также отметили изменение требований к HR-специалистам в Татарстане. Вакансии все чаще предусматривают навыки работы с HR-аналитикой, кадровым электронным документооборотом и сервисами автоматизации найма.

Анна Кайдалова