Водоканал в Выксе обязали привести качество воды к нормативам

АО «Выксунский Водоканал» обязали довести до требований СанПиН качество воды в рабочем поселке Ближне-Песочное. С иском к коммунальному предприятию вышло подразделение Роспотребнадзора, сообщили в Нижегородском областном суде.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жалоба на качество и перебои воды в двух домах поселка поступила в надзорное ведомство в декабре 2025 года. Отбор проб подтвердил доводы заявителя, в связи с чем представители Роспотребнадзора объявили водоканалу предостережение, но качество воды так и не улучшилось.

Предприятие должно устранить нарушения за три месяца после вступления решения в силу. Пока оно в силу не вступило.

Галина Шамберина