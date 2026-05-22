Новая ЛЭП для Караидельского района

В Караидельском районе Башкирии завершилось строительство воздушной линии 10 кВ. Она построена для подключения потребителей к электросетям ООО «Башкирэнерго» на левом берегу реки Уфы.

Протяженность новой линии составляет 3 км и включает в себя переходы через реки Байки и Уфа в габаритах 10-220 кВ. В ходе строительства была установлена 41 опора, из них - две опоры в габаритах 35 кВ, четыре опоры – 110 кВ и три опоры – 220 кВ.

Новая ЛЭП создала возможности для развития жилищного строительства на левом берегу реки Уфы в Караидельском районе. Кроме того, в перспективе проект позволит повысить надежность электроснабжения таких населенных пунктов, как Абызово, Нижние Балмазы, Магинск и других.

