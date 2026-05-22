Ак Барс Банк обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском на 485,7 млн руб. к ПАО «ЕвроТранс». Заявление уже принято к производству, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Ак Барс Банк подал иск к московской компании на 485,7 млн рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Ак Барс Банк подал иск 15 мая. Ответчиками по делу указаны структуры ПАО «ЕвроТранс» из Москвы и Мытищ. В качестве третьего лица привлекли екатеринбургское ООО «Альфамонолит».

Предварительное судебное заседание назначили на 18 июня.

Согласно данным Rusprofile, ПАО «ЕвроТранс» зарегистрировано в Московской области в 2012 году. Компания специализируется на оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный бензин. По итогам 2025 года выручка компании составила 224,5 млрд руб., а чистая прибыль — 5,5 млрд руб.

Анна Кайдалова