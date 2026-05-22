В аэропорту Перми прошли противоэпидемические учения

Краевой Роспотребнадзор провел в международном аэропорту Пермь учения по отработке противоэпидемических мероприятий при выявлении на воздушном судне больного с подозрением на особо опасное инфекционное заболевание. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

По легенде учений, 35-летний гражданин РФ с 15 по 20 мая находился в Таиланде в служебной командировке как журналист-фрилансер, проживая в отеле в Бангкоке. Принимал участие в этнографическом фестивале с посещением местных рынков и дегустацией уличной еды. После взлета почувствовал признаки инфекционного заболевания.

В режиме реального времени был отработан комплекс мероприятий при выявлении на воздушном судне больного с подозрением на заболевание особо опасной инфекцией — холерой. В ходе учений цель достигнута, очаг особо опасной инфекции ликвидирован.

В учениях также приняли участие Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, отделение погранконтроля «Пермь-Аэропорт», таможенный пост, краевой минздрав, Пермский краевой центр дезинфектологии, Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф, Пермская станция скорой медицинской помощи, Пермская краевая клиническая инфекционная больница, Городская клиническая больница №1 и МЧС России по Пермскому краю.