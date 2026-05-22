Траты на выпускной одиннадцатиклассников Удмуртии достигли 20 тысяч рублей

Расходы родителей на организацию выпускного вечера для одиннадцатиклассников достигли 20 тыс. руб. в Ижевске, рост год к году — 13,3%. Траты на выпускной девятиклассников за год не изменились — 13 тыс. руб. Такие данные приводит исследование сервиса SuperJob.

Для сравнения, организация выпускного в Москве составила в среднем 25 и 17 тыс. руб. для 11 и 9 классов. В Санкт-Петербурге — 23 и 15 тыс. руб. соответственно.

Отдельной строкой бюджета является выпускной наряд. В среднем, одежда и обувь для сына-девятиклассника обходится в среднем в 20 тыс. руб. (рост год к году 25,3%), в 11-м классе — 21 тыс. руб. (+15,4%). У девушек — 17 тыс. руб. (+19,3%) и 23 тыс. руб. (+9%) в зависимости от класса.

Специальной праздничной одежды не покупает 21% родителей учеников 9-х классов и 15% — 11-х классов. 12% родителей не будут проводить выпускной вечер для девятиклассника. Среди родителей одиннадцатиклассников процент ниже — 7%. За год эти показатели выросли на четыре и три п. п. соответственно.

Опрос проводился среди родителей выпускников с 20 апреля по 17 мая.