Нововоронежская АЭС погрузила талантливых школьников региона в мир атомной энергетики

20 мая в центре по работе с высокомотивированными детьми «Солнышко в Репном» завершилась профильная смена «Мирный атом». Участниками стали 78 школьников 8-10 классов из разных образовательных организаций Воронежской области, увлеченные физикой, химией и энергетикой.

Фото: ВГТУ

Для того чтобы принять участие в смене, ребята прошли серьезный отбор. Их выбирали на основе результатов проектной деятельности по физико-математическим и естественнонаучным направлениям — таким как физика, химия, экология, информатика, искусственный интеллект.

За две недели старшеклассников погрузили в мир ядерной энергетики и познакомили с современными технологиями. Ребята участвовали в различных мастер-классах, слушали лекции, проходили практикумы. Сотрудники Нововоронежской АЭС за это время рассказали им о профессиях, востребованных в атомной отрасли. Провели технический тур по современным энергоблокам с реактором ВВЭР-1200, где школьники увидели самые главные локации атомной станции. Продемонстрировали работу оборудования машины радиационной разведки. В конце смены команды, на которые участники разбились заранее, презентовали жюри свои проекты в области энергетики.

«Инвестиции в талантливую молодежь — это безопасное и технологичное будущее атомной энергетики. Смена помогла школьникам не просто увидеть изнутри работу современного энергоблока, но и почувствовать себя частью большой команды профессионалов, которая обеспечивает энергией целые регионы. Уверен, многие из этих ребят через несколько лет пополнят наши ряды», — прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Помимо Нововоронежской АЭС, организаторами мероприятия выступили региональный центр «Орион», Воронежский государственный технический университет и Информационный центр атомной энергии г. Воронежа.

Атомная станция последовательно поддерживает проекты ранней профориентации в Воронежской области. Например, с 2022 года совместно с центром «Орион» реализуется проект «Один день с Нововоронежской АЭС». Это один из примеров системной работы по привлечению талантливых школьников в инженерные и естественнонаучные специальности, востребованные в атомной энергетике России.