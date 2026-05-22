Глава МИД России принимает участие в Международных общественно-политических слушаниях, проходящих в Перми

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет сегодня участие во вторых Международных общественно-политических слушаниях, проходящих в Перми. Мероприятие второй год проводится в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина по созданию равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В слушаниях примут участие более двухсот представителей из стран Евразии. К участию приглашены отечественные и зарубежные парламентарии, дипломаты, эксперты, общественно-политические деятели, журналисты. С пленарного заседания слушаний будет вестись прямая трансляция на сайте.

Программа мероприятия включает работу секций региональной дипломатии и молодежных организаций в странах Евразии. Также участники слушаний обсудят политико-правовые вопросы формирования новой архитектуры евразийского сотрудничества, финансово-экономические и торговые аспекты Большого евразийского партнерства и духовные аспекты укрепления общеевразийского сотрудничества. Часть гостей станет участниками форума «Дни пермского бизнеса» по личным программам.