В Самаре 23 мая усилят движение трамваев из-за матча «Акрон» — «Ротор»

В субботу, 23 мая в 19:30 в Самаре на поле стадиона «Солидарность Самара Арена» в рамках стыковых матчей РПЛ и Первой лиги тольяттинский «Акрон» примет волгоградский «Ротор». Трамвайно-троллейбусное управление Самары организует повышенный контроль за движением трамваев №№ 11, 12, 22, 24 и 25.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Для развоза болельщиков после матча будут поданы дополнительные трамваи. С 21:30 дополнительный подвижной состав №№ 11, 12, 22 будет ожидать пассажиров на остановке «Самара Арена».

Общественный транспорт будет отправляться с незначительным интервалом и по мере наполнения салонов.

Андрей Сазонов