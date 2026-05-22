Компания из Набережных Челнов, занимающаяся продажей мототехники, не выплатила 505 тыс. руб. таможенных пошлин и сборов. У фирмы обнаружили незадекларированные товары — три квадроцикла и один мотоцикл, сообщила пресс-служба татарстанской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фирму из Челнов обязали заплатить сборы за незаконно ввезенный мототранспорт

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фирму из Челнов обязали заплатить сборы за незаконно ввезенный мототранспорт

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За ввезенные квадроциклы компания не выплатила утилизационный сбор в размере 207 тыс. руб., и ей начислили таможенные платежи на 298 тыс. руб.

В таможне сообщили, что после проверки компания задекларировала товары и в полном объеме уплатила таможенные платежи и утилизационный сбор.

Анна Кайдалова