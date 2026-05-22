Лондон ждет от Брюсселя ближний свет

Спустя десять лет после исторического голосования за выход из Евросоюза в Британии разгораются дебаты о том, не вступить ли в него обратно. Для бизнеса это шанс снизить издержки, для правящих лейбористов — набрать политические очки. Раскручивание темы «анти-Брексита» может обернуться ростом антироссийских настроений: сторонники сближения Лондона и Брюсселя связывают его с вопросами общеевропейской безопасности и играют на страхах избирателей.

Во вторник, 26 мая, в Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС по общим делам, в повестке которого среди прочего значится обмен мнениями по отношениям ЕС и Великобритании. Позже — возможно, в июле — должен состояться и полноценный саммит ЕС—Великобритания.

Напомним, в июне 2016 года почти 52% британцев неожиданно для политиков, экспертов и половины жителей страны проголосовали на референдуме за выход из ЕС. И в 2020 году Британия стала первой страной, которая вышла из этого объединения.

Годы спустя британцы начали осознавать, что, возможно, погорячились. 16 мая этого года экс-министр здравоохранения и потенциальный кандидат в премьеры Уэс Стритинг назвал «Брексит» «катастрофической ошибкой» и заверил, что «в один прекрасный день Британия вернется в Европейский союз».

Британские СМИ ответили на заявление политика лавиной публикаций на поляризирующую общество тему. Широко обсуждаются масштабы экономического ущерба от «Брексита» — по разным оценкам, ВВП Соединенного Королевства к 2035 году может недосчитаться 5–6%. Правда, последствия референдума трудно отделить от замедления экономики из-за пандемии и энергетического кризиса. Возвращение в ЕС, с одной стороны, могло бы снизить торговые и таможенные барьеры, сократив для бизнеса с обеих сторон расходы и время на прохождение границы.

С другой стороны, все эти годы Лондон продвигает собственную торговую политику и заключил или согласовал торговые сделки с Индией, США, ЕС и Южной Кореей, а 20 мая — со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Последние договоренности устраняют пошлины на общую сумму почти $800 млн в год. И не всем понравится идея теперь пересматривать их под надзором Брюсселя. А там многие дают понять: собирать только сливки у Лондона не получится, доступ к единому рынку предполагает не выборочную интеграцию, а соблюдение общих правил ЕС. По данным издания The Times, европейские переговорщики увязывают дальнейший доступ Великобритании к отдельным элементам единого рынка ЕС с ежегодным взносом около £1 млрд.

Тем не менее на фоне шаткого положения правящей партии лейбористов ведущие политики страны наверняка продолжат разыгрывать карту сближения с ЕС во внутриполитической борьбе.

По данным опроса компании YouGov, воссоединение с ЕС поддерживают сейчас 55% британцев. А среди сторонников лейбористов доля «европейцев» составляет уже 80%.

При этом чем горячее политики по обе стороны Ла-Манша будут спорить о воссоединении, тем чаще европейцев будут пугать угрозами со стороны Москвы. Как одно связано с другим, уже озвучил в одном из интервью министр торговли Великобритании Крис Брайант: «Вполне возможно, через несколько лет британские военные окажутся на Украине, плечом к плечу с товарищами из Дании, Испании, Германии, защищая нашу европейскую безопасность. И было бы безумством, если к тому времени эти же солдаты не смогут покупать одни и те же товары из-за того, что мы не договорились о торговом режиме».

Галина Дудина