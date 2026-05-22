«Торопиться нет резона»

США заявили о подвижках в переговорах по ситуации вокруг Ирана. В Исламской Республике находятся посредники из Пакистана. Сообщается, что предварительное соглашение уже достигнуто. Тем не менее Тегеран дает понять, что речь может идти только о прекращении войны. Ядерная программа даже не обсуждается. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что оптимальное решение в данной ситуации пока отсутствует.

Дональд Трамп, как известно, в очередной раз отложил военное решение по Ирану, предположительно, до воскресенья. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, заявил о наличии позитивных сигналов. В Тегеран прибыли пакистанские посредники. Возможно, это последний шанс, но определенное движение к миру есть. Тем временем в начале дня 21 мая иранские СМИ сообщили, что верховный аятолла Моджтаба Хаменеи, которого по-прежнему никто не видел и не слышал, запретил вывозить высокообогащенный уран из страны. Это значит, что переговоры вести не о чем. Ибо речь идет о главном условии США: ядерного оружия у Исламской Республики быть не может.

Второй аспект — Ормузский пролив. Тегеран дает понять, что теперь это его территориальные воды. Единственное, на что он согласен, это создание при участии всех соседей нового правового механизма использования этой водной артерии.

На этом фоне СМИ сообщали о драматичном телефонном разговоре Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. Смысл понятен: есть серьезные опасения, что очередная операция закончится ничем. Президент США заверил премьер-министра Израиля, что уран — это красная черта, Иран не будет ядерной державой ни при каких условиях. Глава Белого дома продолжает утверждать, что режим аятолл разгромлен, но если переговоры провалятся, то будет нанесен удар невиданной доселе силы.

Отдельно надо сказать о НАТО и Европе. Они готовы обсудить вопрос участия в операции, в частности, по обеспечению свободы судоходства в регионе. Однако это самое обсуждение произойдет на ближайшем саммите альянса 7 июля в Турции, не раньше. Здесь, как говорится, без комментариев.

Таким образом, судя по той информации, что есть на данный момент, проект дипломатического решения вроде бы подготовлен. Собственно, это будет не большое мирное соглашение или сделка, а меморандум о прекращении огня на некий продолжительный срок.

При этом иранская сторона требует, чтобы и Израиль также прекратил боевые действия на всех своих фронтах. В это время предполагается обсуждать все спорные вопросы, ведь проблема слишком сложная и наскоком ее не решить. Поэтому Тегеран призывает каждый пункт спокойно обсудить, подготовить предложения и найти в итоге согласие. В случае хоть какого-то продвижения санкции должны поэтапно сниматься.

По-простому это называется «заморозка боевых действий», что выгодно Ирану и абсолютно невыгодно все остальным участникам конфликта. Так кажется, что военным действиям ни при каких условиях нет альтернативы. Власти в Тегеране уверяют, что готовы и к этому. Как бы то ни было, Дональд Трамп столкнулся с очень серьезным испытанием. На карту, по сути, поставлено его политическое будущее. Так что торопиться действительно нет резона.

