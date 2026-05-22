Суд в Башкирии признал подложными оформленные на бойца СВО кредиты

В Башкирии суд удовлетворил иск прокуратуры Бураевского района о признании недействительными договоров потребительских займов, оформленных на участника СВО. Также суд счел отсутствующей задолженность бойца перед кредитными организациями, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Надзорные мероприятия установили, что на заявителя заключены шесть кредитных договоров на общую сумму свыше 72 тыс. руб. Выяснилось, что военнослужащий не оформлял займы, не вводил коды для заключения кредитного договора, не получал СМС на свой абонентский номер, не давал согласия на совершение сделки, а значит, не было его волеизъявления на оформление спорных договоров.

Майя Иванова