В Чувашии в 05:08 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ночью в Чувашии действовала угроза атаки беспилотников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Ночью в Чувашии действовала угроза атаки беспилотников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Внимание! В Чувашской Республике отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Угрозу атаки объявили в 00:03. Во время действия режима в аэропорту Чебоксар действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас их сняли.

В соседнем Татарстане действовал режим беспилотной опасности, также действовали ограничения в аэропорту Казани, позже их отменили.

Анна Кайдалова