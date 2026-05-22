Калининградский застройщик выплатил дольщику миллионную неустойку после ареста счетов

Судебные приставы взыскали со строительной компании более миллиона рублей в пользу жителя Калининграда за нарушение сроков передачи апартамента. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

В Калининграде дольщик взыскал с застройщика миллион за нарушение условий договора

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Калининграде дольщик взыскал с застройщика миллион за нарушение условий договора

Мужчина заключил договор долевого участия, по которому застройщик должен был построить объект, ввести его в эксплуатацию и передать покупателю нежилое помещение площадью 46 квадратных метров. Дольщик полностью оплатил стоимость объекта, однако компания нарушила сроки сдачи и в течение двух лет не передала апартамент владельцу.

Покупатель обратился в суд, который обязал строительную фирму выплатить неустойку в размере 1 млн рублей. Добровольно решение суда организация не исполнила, после чего к делу подключились судебные приставы.

Сотрудники ФССП арестовали счета компании, а также ввели запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ей имущества. Под ограничения попали пять помещений площадью от 100 до 243 квадратных метров, четыре машино-места, здание площадью 60 квадратных метров и автомобиль Geely Monjaro 2024 года выпуска.

После принятых мер застройщик полностью погасил задолженность. Кроме того, компания выплатила исполнительский сбор в размере 122 тыс. рублей. В ближайшее время деньги перечислят взыскателю и в бюджет.

Матвей Николаев