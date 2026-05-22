Пермскую УК оштрафовали за ненадлежащее обслуживание дома в Новых Лядах

Прокуратура Свердловского района Перми выявила нарушения в деятельности ООО «Управляющая компания “Клен”». Ранее на управляющую компанию пожаловался один из жителей обслуживаемого ей дома, расположенного в поселке Новые Ляды.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, прокуратура и Инспекция государственного жилищного надзора выявили нарушения, связанные с ненадлежащем содержанием общего имущества в доме, в том числе непредоставление коммунальной услуги горячего водоснабжения, ненадлежащее функционирование нагревательных приборов в отдельных жилых помещениях, а также отслоение штукатурно-окрашенного слоя на стенах в подъездах.

По итогам проверки в отношении генерального директора УК возбуждено административное дело. Постановлением мирового судьи руководитель УК оштрафован на 50 тыс. руб.

ООО «УК “Клен”» зарегистрировано в Перми в апреле 2015 года и работает в сфере управления эксплуатацией жилого фонда. С октября 2023 года руководство компанией осуществляет генеральный директор Олег Катаев.