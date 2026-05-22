Зарплаты HR-специалистов в Петербурге выросли более чем на 50% за четыре года

Медианная предлагаемая зарплата в сфере управления персоналом в Санкт-Петербурге за последние четыре года увеличилась на 54%. Такие данные приводятся в исследовании hh.ru, пишет ТАСС.

В Петербурге зарплата в сфере управления персоналом выросла на 54%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге зарплата в сфере управления персоналом выросла на 54%

Если в 2022 году работодатели предлагали HR-специалистам в среднем 57,9 тыс. рублей, то к апрелю 2026 года показатель вырос до 89,3 тыс. рублей.

Самый заметный рост зафиксирован у директоров по персоналу и руководителей кадровых служб. Четыре года назад медианная зарплата HR-директоров составляла 100 тыс. рублей при вилке от 70 до 180 тыс. рублей. В 2026 году медианный доход вырос до 160 тыс. рублей, а диапазон предлагаемых зарплат — до 100–250 тыс. рублей.

Аналогичная динамика наблюдается и у руководителей кадровых отделов. В 2022 году им предлагали в среднем 95 тыс. рублей, сейчас — уже 150 тыс. рублей. Зарплатная вилка за это время увеличилась с 70–150 тыс. до 90–200 тыс. рублей.

Существенно выросли и предложения для менеджеров по подбору персонала. Их медианная зарплата поднялась с 65,2 тыс. рублей в 2022 году до 90,8 тыс. рублей в 2026-м. При этом диапазон предлагаемых доходов расширился с 43,6–119,9 тыс. до 61,6–130,1 тыс. рублей.

Рост зарплат отмечен также у специалистов по кадровому делопроизводству. За четыре года медианный уровень дохода в этой категории увеличился с 53 тыс. до 88,3 тыс. рублей, а зарплатная вилка — с 38,3–70 тыс. до 62,6–122,1 тыс. рублей.

Матвей Николаев