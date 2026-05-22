Житель Башкирии пнул сотрудницу полиции и получил 10 месяцев колонии-поселения

Гафурийский межрайонный суд вынес приговор 38-летнему жителю села Красноусольский, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в январе этого года фигурант дела во время скандала с незнакомой девушкой избил ее. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и обнаружила нетрезвого подсудимого.

Его доставили для медицинского освидетельствования в районную больницу, где он пнул сотрудницу полиции в живот, причинив ей телесные повреждения.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к 10 месяцам колонии-поселения.

