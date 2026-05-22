Мясокомбинат в Ишиме частично восстановил выпуск продукции после пожара

В Ишиме (Тюменская область) мясокомбинат частично восстановил выпуск продукции после пожара, передает портал 72.ru. Во время переналадки оборудования пришлось изменить внешний вид упаковок, чтобы не останавливать отгрузки.

Пожар затронул несколько цехов — поврежденные линии запускают поэтапно, некоторые процессы переведены на ручной режим. Сейчас в полном объеме выпускают мясо для шашлыков, копченые колбасы и сосиски. С поставками пельменей и фарша пока возможны короткие перебои. По словам директора предприятия Александра Петрова, комбинат рассчитывает сохранить рабочие места и постепенно вернуться к прежним объемам производства.

Напомним, ночью 7 апреля в Ишиме загорелась кровля производственного цеха — к утру 8 мая пожар удалось локализовать на площади 950 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

