СКР возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с пермской спортивной командой

СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса, перевозившего пермскую баскетбольную команду «Бионорд Про». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ДТР произошло сегодня утром на 1740-м километре трассы М-5 «Урал» вблизи города Златоуст. Водитель автобуса Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель». В результате водитель микроавтобуса погиб, пассажирам общественного транспорта и грузового автомобиля потребовалась медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Как сообщил в соцсетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, одного из сопровождающих пермскую команду прооперировали в больнице города Златоуста. Остальные игроки и сопровождающие получили легкие травмы. «Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь,— написал Дмитрий Махонин.— Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень находится на связи с коллегами из Челябинской области».