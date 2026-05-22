Суд закрыл новое уголовное дело экс-сенатора Сабадаша, этапированного из Петербурга

Хамовнический суд Москвы прекратил новое уголовное дело в отношении бизнесмена и бывшего сенатора Александра Сабадаша, связанное с предполагаемой растратой около 800 млн рублей. Информация об этом появилась в судебной картотеке.

Суд прекратил новое дело экс-сенатора Сабадаша о растрате 800 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следствие считало, что дело связано с продажей активов компании «Фьорд» по существенно заниженной стоимости в ходе процедуры банкротства. По версии правоохранительных органов, организацией схемы Сабадаш занимался, находясь в СИЗО по делу о хищении средств АО «Таврический банк».

Осенью 2024 года Александра Сабадаша этапировали из Санкт-Петербурга в Москву в рамках нового расследования о мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Незадолго до этого Смольнинский районный суд Петербурга прекратил дело о мошенничестве против бывших руководителей банка «Таврический» Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши из-за истечения сроков давности.

Следствие утверждало, что в 2014 году фигуранты, узнав о предстоящей проверке банка, разработали схему хищения и легализации имущества АО «Сланцевский завод „Полимер“». По данным обвинения, целью было погашение долгов аффилированных структур перед банком за счет активов предприятия. В материалах дела говорилось о хищении банковских векселей, держателем которых должен был стать завод.

В декабре 2023 года Александра Сабадаша, Сергея Сомова и Дмитрия Гаркушу отправили в СИЗО сразу после вынесения приговора по другому делу о хищении более 952 млн рублей у банка «Таврический». Тогда суд назначил каждому по 7,5 года колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей. При этом большинство эпизодов были прекращены из-за сроков давности, а по одному эпизоду фигурантов обязали возместить 75 млн рублей потерпевшей стороне.

