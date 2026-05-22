В центре Екатеринбурга открыли «живую» стену из 700 растений

В Екатеринбурге 21 мая открыли вертикальный озелененный фасад, расположенный между рестораном «Агонь» и станцией метро «Площадь 1905 года». Объект площадью около 100 кв. м включает 700 растений, высаженных в девять ярусов специальной эко-системы, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Иванюк / администрация Екатеринбурга Фото: Анна Иванюк / администрация Екатеринбурга

Ресторатор Кирилл Шлаен отметил, что создать подобный живой объект в климатической зоне Урала ранее не удавалось. Растения, высаженные в конце прошлого лета, успешно перезимовали и будут развиваться в течение долгих лет. Генеральный директор компании «Территория ландшафтных решений Urban Green» Юлия Сорокина сообщила, что основу композиции составляют горная сосна и 15 видов можжевельника, а также другие сорта растений — всего 20. По ее словам, выживаемость растений в 15% считается прорывом в ландшафтной отрасли. Зиму не пережили одна ель и можжевельник.

Фасад выполняет функции по очистке воздуха, выделению фитонцидов, увлажнению и задержке пыли. У основания стены обустроили зону отдыха в бионических формах. Летом там планируют добавить элементы для фотосессий и отдыха — к этому времени кусты разрастутся и скроют технические детали.

Проект реализован благодаря совместному проекту фестиваля «Атмосфера», компании Urban Green, ресторана «Агонь» при поддержке главархитектуры и администрации Екатеринбурга.

Ирина Пичурина