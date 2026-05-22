Суд признал частично незаконным решение о передаче бомбоубежищ администрации Березников

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил заявление администрации Березников к территориальному управлению Росимущества в регионе. Муниципалитет оспаривал распоряжение от 11 января 2024 года, которым в собственность Березниковского округа были переданы 83 объекта гражданской защиты. Текст судебного акта не опубликован, поскольку спор рассматривался в закрытом заседании. Сейчас указанное решение оспаривается Росимуществом, муниципалитетом, а также ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, мэрия Березников считает, что спорным документом на муниципалитет незаконно возлагаются обязанности по содержанию имущества, что влечет нецелевое расходование бюджетных средств и причинение материального ущерба.

Ранее в суд с заявлениями об оспаривании аналогичных распоряжений обратились администрации Лысьвенского и Чусовского округов, а также мэрия Перми, которой суд отказал в признании распоряжения недействительным.