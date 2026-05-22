Инопланетный гость

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новом драмеди про студентку и ее нестандартные способы свести концы с концами. Макияж и наряды персонажей сериала заслуживают отдельного внимания.

Новый сериал Apple TV «У Марго проблемы с деньгами» (Margo’s Got Money Troubles) создан по одноименному роману Руфи Торп. Это драма с элементами ромкома и комедии с участием настоящих, больших звезд: главную героиню играет Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер — ее мать, а Николь Кидман — Лейс, погасшую звезду рестлинга.

Итак, студентка заштатного университета, изучающая литературу, Марго Миллет ныряет в роман с преподавателем (роль Майкла Ангарано) и впоследствии становится матерью-одиночкой, потеряв и возможность учиться дальше, и работу официантки, которой занималась после пар. Избитый и заезженный сюжет получает неожиданный поворот: Марго в попытках заработать денег на содержание младенца Боуди становится звездой OnlyFans. Она в какой-то степени идет по стопам своего отца, бывшего профессионального рестлера Джинкса (роль Ника Оффермана), и тоже создает яркий образ для привлечения аудитории — инопланетянки под ником «Голодный Призрак» (HungryGhost).

За косметику в сериале отвечала Эрин Аяниан Монро, которая тщательно готовила каждый выход героини (а их было немало). Задача была сделать так, чтобы ее макияж выглядел максимально реалистично и непрофессионально. «Мы хотели, чтобы Марго получилась обычным человеком, а не как голливудская, отполированная версия студентки колледжа»,— говорит она. Художник по костюмам Миррен Гордон-Крозье, в свою очередь, продумывала эволюцию характера Марго через гардероб, и потому ей пришлось подбирать костюмы как для Марго, так и для ее альтер эго. Две ипостаси персонажа Фаннинг удались на славу: сначала она выглядит вполне себе «преппи» и носит вязаные жилетки, блузки и юбки, потом — как эльфийка, пришелец из космоса, персонаж из «Зельды».

Гордон-Крозье также одевала и Мишель Пфайффер, собирая для ее героини, матери Марго Шайанн, запоминающиеся вещи с меховой отделкой, змеиной кожей, стразами и блестками. Получилось очень провинциально и пыльновато, но в этом-то и был смысл.

«Взрослые персонажи в сериале немного застряли в той эпохе, когда они были молодыми, красивыми и успешными,— говорит она.— Поэтому Шайанн, Джинкс и Лейс выглядят на экране так, как будто на дворе все еще 1990-е». Например, Николь Кидман щеголяет в костюмах от Thierry Mugler, Джинкс носит гавайские рубашки, а помимо стразов Мишель Пфайффер, в глаза бросаются вышедший из моды маникюр и накладные ресницы.

В кадре мы видим много винтажа от Roberto Cavalli, Free People, хлопковые топы 1970-х годов, ковбойские сапоги. «Многое было куплено в магазинах Wasteland, Dolls Kill, а также в костюмерных ателье типа Western Costume или Palace. У них просто невероятные вещи»,— рассказывает Гордон-Крозье.

Вчера вышла последняя серия и стало известно, что сериал продлен на второй сезон — однако все подробности пока держатся в секрете.

Ирина Кириенко