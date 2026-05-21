«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» уступил ярославскому «Локомотиву» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 2-4. В шестом матче серии казанцы проиграли дома 2:3.

В составе гостей в первом периоде дважды отличился Егор Сурин. В третьем периоде Максим Шалунов увеличил преимущество «Локомотива» до трех шайб. Казанцы ответили двумя голами при игре с пустыми воротами — отличились Нэйтен Тодд и Никита Лямкин.

«Локомотив» завоeвал Кубок Гагарина второй год подряд и стал четвертым клубом в истории КХЛ, которому это удалось. Ранее такого результата добивались «Ак Барс» (2009, 2010), московское «Динамо» (2012, 2013) и ЦСКА (2022, 2023).

Анар Зейналов