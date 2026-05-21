ООО «Селектел» увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 30 до 60 млрд рублей. Изменения зарегистрировала Московская биржа. В рамках бессрочной программы компания может размещать облигации сроком обращения до десяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Провайдер дата-центров Selectel увеличил лимит выпуска облигаций вдвое

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Провайдер дата-центров Selectel увеличил лимит выпуска облигаций вдвое

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Компания специализируется на предоставлении облачных сервисов и IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Сейчас в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей.

Компания была основана в 2008 году сооснователями «ВКонтакте» Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

Матвей Николаев