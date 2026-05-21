Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Провайдер дата-центров Selectel увеличил лимит выпуска облигаций вдвое

ООО «Селектел» увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 30 до 60 млрд рублей. Изменения зарегистрировала Московская биржа. В рамках бессрочной программы компания может размещать облигации сроком обращения до десяти лет.

Провайдер дата-центров Selectel увеличил лимит выпуска облигаций вдвое

Провайдер дата-центров Selectel увеличил лимит выпуска облигаций вдвое

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Провайдер дата-центров Selectel увеличил лимит выпуска облигаций вдвое

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Компания специализируется на предоставлении облачных сервисов и IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Сейчас в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей.

Компания была основана в 2008 году сооснователями «ВКонтакте» Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

Матвей Николаев

Новости компаний Все