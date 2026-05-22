Блокнот гурмана

Шеф-повара, кондитеры и бармены готовятся к лету: разбивают огороды, обновляют меню и запускают чаепития в русском стиле.

Cafe Claret обновляет концепцию

К новому летнему сезону ресторан полностью поменял интерьер Белого зала, завершил капитальный ремонт на кухне и на две трети обновил меню. Бренд-шеф Александр Богданов обогатил петербургский гастрономический лексикон термином «руссиато», что предполагает синтез русской и итальянской кухни.

В меню шеф соединил гастрономические традиции двух культур в своей авторской интерпретации: так, ленивые голубцы «Наполеон» с «демиглясом» из томатов он подает в виде шашлычков, а винегрет с копченой уткой — в виде рататуя.

Другие новшества интригуют не меньше: котлеты из гребешка с пюре из карамелизированной капусты, рагу из зеленого горошка с кремом из трав, пожарская котлета с пюре из льна и соусом на основе черного чеснока, а также лазанья с мускатным кремом и тертым сыром.

Самые яркие позиции прежнего меню — ленинградские пышки с трюфелем, пельмени с кабанчиком, белые грибы с пеной из пармезана и прочее — сохранили свои позиции.

«Бельвью» разбивает огород

Николай Хвалынский, бренд-шеф ресторана Bellevue («Бельвью»), расположенного на девятом этаже петербургского «Гранд Отеля Мойка 22», в прошлом году разбил огороды на открытых террасах и нынешним летом планирует повторить этот опыт, а пока вовсю готовит обновленное меню.

Один из салатов так и называется — «Огородный», и подает он его со спаржей и перцами гриль. Не менее яркий салат — из фермерского цикория с тигровыми креветками, морским гребешком и сицилийским апельсином. А для тех, чья душа просит новых гастрономических впечатлений, шеф готовит равиоли с осьминогом в соусе из ферментированных томатов.

Фермерского цыпленка шеф готовит в печи и сервирует с зелеными овощами, жареными грибами и соусом велюте. Альтернатива — корейка ягненка гриль с брокколини в песто из черемши с фисташкой или рагу из ягненка в соусе с красным вином. На сладкое угощают тарталеткой со свежей клубникой от шеф-кондитера Серафимы Комочковой.

«Клоузер» выходит в лето

Шеф-бармен Сloser («Клоузер» — «Ближе») Юлия Исаева, готовясь к лету, обновила коктейльную карту. Новая коллекция Signature объединяет шесть авторских напитков, от легких и освежающих до более насыщенных и сложных по вкусу.

Из главных новинок — Fresh’n’fizzy на джине с зеленым крыжовником и мятой, Tropical’n’sour на писко с манго и лимонной вербеной, а также Veggie’n’spicy с печеными перцами рамиро.

Бар «Фон Витте»: путешествие в Поднебесную

Василий Фон Витте — архитектор, интеллектуал, мистификатор, именем которого бар обязан своим названием, 22 мая совершает воображаемое путешествие в Китай.

За стойку шеф-бармена Романа Тумбусова встанут Артур Мирасов и Владислав Тарасов из московского Koji, где экспериментируют с гастрономией Китая и Индонезии. В меню — четыре напитка, которые бармены сопроводят четырьмя историями.

«Оскароносное путешествие» в «Гранд Отеле Европа»

28 мая в ресторане «Европа» пройдет музыкальный ужин при свечах. В этот вечер в исторических интерьерах в стиле модерн развернется захватывающая история киномузыки — от пронзительного романтизма 60-х до грандиозных композиций современности. «Сезоны Оркестра» — фортепиано, две скрипки, альт и виолончель — исполнят коллекцию музыкальных шедевров из фильмов, удостоенных премии «Оскар». В программе: утонченная Moon River из «Завтрака у Тиффани», величественная музыкальная тема из «Крестного отца», драматичная композиция из «Списка Шиндлера», магический пролог из «Гарри Поттера» и чувственный саундтрек к «Титанику». В этот вечер также прозвучит музыка из знаковых картин современности — «Интерстеллара» и «Оппенгеймера».

В гастрономической программе вечера сет-меню из пяти курсов от шеф-повара отеля Дениса Соболева. Ужин стартует с карпаччо из копченого тунца с гребешком и утиной грудки с тыквенно-яблочным кремом. На горячее подадут угольную треску и подкопченное филе говядины прайм с картофельно-сельдереевым мильфеем. Завершит вечер «Шоколадная сфера» — трюфельный крем с коньяком и хрустящим пралине.

Новый сет в MON CHOUCHOU

Дмитрий Решетников, бренд-шеф и сооснователь французского ресторана MON CHOUCHOU («Мон Шушу» — «Мой любимый»), совместно с брендом петербургского фарфора ARTVIA и дизайнером Татьяной Парфеновой создал сет «Чаепитие. Ясная Поляна», вдохновленный атмосферой русской усадьбы и щедростью летней природы.

Этот сет для Дмитрия — возможность поделиться своим взглядом на традиции чаепития, воссоздать теплую обстановку семейных встреч за общим столом, вспомнить о деревенском лете, где на столе всегда свежие ягоды и домашние сливки.

К чаю подают варенье из ревеня с легкой терпкостью во вкусе и свежим травянистым ароматом, а также шоколад с чертополохом — сладкий финал чаепития в русском стиле.

Светлана Куликова