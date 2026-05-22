«Звери», «Приключения Чебурашки», Раневская и УНИКС в полуфинале

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Монах Авель — фортепианный вечер 22 мая в ДК железнодорожников пройдет концерт Монаха Авеля «Вечная любовь». В программе фортепианного вечера — шедевры Баха, Бетховена, Шопена, Рахманинова, а также произведения Доги, Пьяццоллы, Цфасмана, Гарваренца и других композиторов. Стоимость билетов — от 3200 рублей. (6+) «Борис Годунов» 27 мая в Татарской филармонии им. Тукая состоится концерт «Борис Годунов». Прозвучат фрагменты оперы Модеста Мусоргского, одной из вершин мировой оперной классики. Исполнители — Филармонический музыкально-литературный лекторий. Стоимость билетов — от 500 рублей. (6+) «Звери» 28 мая на «Татнефть Арене» пройдет юбилейный концерт группы «Звери», посвященный 25-летию коллектива. В программе прозвучат нестареющие хиты («Все, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», «До скорой встречи», «Танцуй») и знаковые синглы из поздних релизов. Стоимость билетов — от 2000 рублей. (12+)

Постановки Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Музей невинности» 23 мая в театре Камала покажут спектакль «Музей невинности». Действие разворачивается в 1970–80-е годы. Молодой аристократ Кемаль страстно влюбляется в бедную девушку Фюсун и изменяет ей с представительницей своего круга. Он решает собрать коллекцию вещей, связанных с возлюбленной, но события приводят героев к краху надежд и переосмыслению ценностей. Стоимость билетов — от 500 рублей. (18+) «Раневская. Сквозь смех и слезы» 25 мая в КСК «УНИКС» состоится спектакль «Раневская. Сквозь смех и слезы!». Действие происходит в конце 1970-х в квартире великой актрисы, которая коротает старость в разговорах с прошлым. Все меняется после неожиданного визита незнакомки Аннушки. Как заявляют организаторы, спектакль соткан из мудрости, цитат и жизненных ситуаций Фаины Раневской. Стоимость билетов — от 1500 рублей. (16+) «Пигмалион» 27 мая в КСК «УНИКС» — спектакль «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу с Олесей Железняк в главной роли. История о превращении вульгарной цветочницы Элизы Дулитл в изысканную светскую леди. Стоимость билетов — от 2100 рублей. (12+) «Приключения Чебурашки» 27 мая в театре кукол «Экият» покажут спектакль «Приключения Чебурашки» по мотивам Эдуарда Успенского. История о том, как одинокий крокодил Гена и забавный зверек из ящика с апельсинами подружились, построили Дом дружбы и избежали козней старухи Шапокляк. Стоимость билетов — от 400 рублей. (0+)

Выставки «От Босфора до Саян» До 31 мая в Национальной художественной галерее «Хазинэ» работает выставка Григория Эйдинова и Ришата Газеева «От Босфора до Саян». В экспозиции — этюды, созданные художниками во время творческой командировки в Стамбул в 2006 году, а также работы, написанные Григорием Эйдиновым в Хакасии в 2017 году. Стоимость билетов — от 150 рублей. (0+) «По следам Тукая» До 30 июня в Национальном музее Татарстана проходит выставка «По следам Тукая», приуроченная к 140-летию со дня рождения поэта. Экспозиция объединила исторические экспонаты (фотографии, газеты, журналы, открытки из коллекции Камиля Мутыги) и современные произведения — графику, живопись, арт-объекты и видеоработы. Стоимость билетов — от 150 рублей. (0+)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Баскетбол 22 мая в Баскет-холле казанский УНИКС встретится с петербургским «Зенитом» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии — 3:1 в пользу «Зенита», в предыдущей игре казанцы уступили со счетом 77:81. «Одна пластинка в неделю» 23 мая в Национальной библиотеке Татарстана пройдет музыкальный вечер «Одна пластинка в неделю», посвященный творчеству композитора Андрея Эшпая (автора песни «А снег идет»). Гостем проекта станет музыкант Эльфис Гараев: он расскажет о марийской культуре, ответит на вопросы и исполнит несколько песен на марийском языке.

Влас Северин