Нижегородского инженера-конструктора осудили на 20 лет за терроризм и госизмену

Второй Западный окружной военный суд осудил 35-летнего инженера-конструктора из Нижегородской области Михаила Гурьянова на 20 лет заключения и один год ограничения свободы за терроризм и госизмену. По данным суда, первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, еще 15 лет — в исправительной колонии строгого режима. Также Гурьянов должен будет выплатить штраф 400 тыс. руб.

По данным суда, осужденный разделял взгляды межрегионального общественного движения, которое признано в России террористической организацией и запрещено. В период с марта 2022 года по март 2024 года Гурьянов переводил деньги на счета этой организации.

Также в апреле 2023 года он нашел в социальной сети канал, используемый участниками террористической организации и содержащий инструкцию о получении «партийного билета», и направил заявку на его получение. Вскоре он получил электронный билет, подтверждающий его участие в террористической организации.

С апреля 2023 по февраль 2025 года Гурьянов администрировал открытую группу в социальной сети, где распространялись сведения, дестабилизирующие общественно-политическую ситуацию в России, подрывающие авторитет органов власти, высшего политического руководства и российской армии.

Выступая против проведения СВО на территории Украины, нижегородец вышел на контакт с представителем украинской разведки и собрал для нее сведения о расположенном в Кстовском округе промышленном предприятии.

В феврале 2025 года в отношении Гурьянова возбудили уголовное дело. В тот же день сотрудники ФСБ из-за жалоб на состояние здоровья доставили его в больницу, откуда он сбежал. Задержать фигуранта уголовного дела удалось через три дня.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

