Эта мысль не НОВА

Группа компаний Nova отсудила у ростовского бизнесмена право на товарный знак Nova Group. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования пермской компании о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака предпринимателя из-за его неиспользования. Заявитель пояснил, что намерен и дальше отслеживать применение своего логотипа третьими лицами. Эксперты отмечают, что в последнее время количество регистраций товарных знаков и споров за их использование растет. Бизнес стал внимательнее относиться к защите своих нематериальных активов, так как схожее название может привести впоследствии к потере репутации и клиентов.



Пермская строительная компания выиграла суд, касающийся использования знака обслуживания Nova Group. Решение о частичном удовлетворении иска было вынесено 14 мая. Как следует из картотеки суда, с иском к ростовскому бизнесмену Игорю Ильину обратилась директор «Нова Проформика» Мария Ахметова. Она потребовала досрочно прекратить правовую охрану знака ответчика «NovaGroup» вследствие его неиспользования. Как следует из материалов дела, логотип компании ростовского бизнесмена, помимо самого названия, схож с пермским. Согласно открытым источникам, предприниматель из Ростова также использовал название в строительной сфере.

Рассмотрев дело, суд частично удовлетворил иск пермской предпринимательницы и досрочно прекратил правовую охрану знака обслуживания в отношении нескольких видов услуг 37-го класса МКТУ, включающих некоторые строительные работы.

«Мы расширяем классы присутствия нашей компании, поэтому в рабочем порядке судимся с компаниями из других регионов, использующими в наименовании схожие с нами черты»,— прокомментировала судебное дело Мария Ахметова. В компании уточнили, что планируют и дальше мониторить использование своего товарного знака.

Отметим, что буквально 20 мая в Пермском крае была зарегистрирована еще одна компания со схожим названием. Как следует из базы данных Rusprofile, 20 мая предприниматель Алексей Троицкий зарегистрировал ООО «ГК Нова» с уставным капиталом 10 тыс. руб. Сфера деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Мария Ахметова уточнила, что эта компания не имеет отношения к их холдингу.

Строительный холдинг «Нова» принадлежит Михаилу Белебезьеву и Марии Ахметовой. В него входит несколько компаний: «Нова девелопмент», «Нова Проформика», «Нова Хаус» и другие. Группа компаний развивает телекоммуникации, ретейл автомобилей, IT-технологии и девелопмент. В холдинг входит также АО «Стройиндустрия» — компания, известная в свое время на пермском строительном рынке. Среди самых известных проектов холдинга — проект реновации спортивного комплекса «Трудовые резервы» по ул. Патриса Лумумбы, 2. Он включает в себя строительство многофунк­ционального спортивного комплекса.

Напомним, это уже не первый спор за пермский логотип. Самым громким был спор между ООО «Инстамарт Сервис» и МКПАО «Лента» за логотип в виде зеленого человечка. Товарный знак продуктовой сети «Семья», которую федеральный ретейлер выкупил в 2021 году, был представлен в виде человечка зеленого цвета с 2015 года. Похожее изображение в айдентике «Купера» появилось после ребрендинга в 2024 году. Стороны поспорили в суде за право использования логотипа. В конце прошлого года суд установил, что ретейлер фактически не использует знак, и сохранил правовую охрану только для отдельных видов деятельности: «демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), реклама». Также в начале этого года пермский предприниматель Вячеслав Вяткин добился прекращения правовой охраны товарного знака «Руссо-Балт» у одноименного мос­ковского ООО.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры» патентный поверенный Роман Ахметов считает прекращение правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием действенным механизмом. Он направлен на стимулирование предпринимателей регистрировать обозначения, которые они планируют использовать или уже используют. «Такая практика сдерживает деятельность субъектов, которые занимаются регистрацией лишь для предъявления претензий и получения компенсации»,— отмечает он. Это позволяет прекратить правовую охрану еще действующих товарных знаков, которые стали неактуальны для самих правообладателей. Эксперт также обратил внимание на ежегодный рост количества регистраций и как следствие увеличение общего количества существующих товарных знаков. По его мнению, на это повлияло несколько факторов: цифровизация, рост торговли на маркетплейсах, вступивший в силу в этом году закон о защите русского языка, а также предоставление физическим лицам с 2023 года возможности регистрировать товарные знаки на себя. Гос­подин Ахметов также отметил увеличение случаев «столкновения» различных обозначений в процессе регистрации и в ходе экономической деятельности, что порождает споры.

Патентный поверенный Кирилл Логинов считает, что действия ГК Nova абсолютно обоснованы и показательны. «Несмотря на то, что застройщик пермский, а нарушитель — из Ростовской области, правовая охрана товарного знака действует на всей территории России. Сегодня рынок недвижимости межрегиональный, то есть инвесторы часто покупают жилье в других регионах, и путаница в схожих названиях может стоить девелоперу репутации и клиентов. Поэтому их решение отслеживать и привлекать к ответственности чужие проекты со схожим неймингом считаю защитой инвестиции через регистрацию товарного знака»,— считает эксперт. Он отметил, что за 11 лет практики наблюдается явный тренд: бизнес стал гораздо внимательнее относиться к своим нематериальным активам (товарным знакам). «Число регистраций в Роспатенте стабильно бьет рекорды, а количество исков растет. Предприниматели поняли, что судиться за бренд сегодня эффективно, так как суды взыскивают реальные многомиллионные компенсации. Зарегистрировать товарный знак на старте сейчас несоизмеримо дешевле, чем потом проводить вынужденный ребрендинг»,— отметил Кирилл Логинов.

Ирина Суханова