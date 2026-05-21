Сухум пока не окрыляет

Анонсированная на июль—август полетная программа из Перми в Сухум может не запуститься. Изначально предполагалось, что субсидируемые летние рейсы по этому маршруту раз в неделю будет выполнять «РусЛайн», но продажу билетов перевозчик на данный момент не начал. В минтрансе отмечают, что переговоры о полетах ведутся как с этой авиакомпанией, так и с «ЮВТ Аэро». Источник в руководстве перевозчика говорит, что рейсы в Сухум будут выполняться только при подтвержденном субсидировании. Представители турагентств из зарубежных черноморских курортов более перспективным называют грузинский Батуми, куда с июня начнутся прямые рейсы из Перми. В то же время при низких ценах спрос в летний период появится на любое направление.



О планах запустить в летний сезон прямой рейс по направлению Пермь—Сухум стало известно весной. В конце прошлого года марш­рут был включен в программу международных субсидируемых рейсов наряду с Минском. Предполагалось, что полеты будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» с 1 июля. Авиакомпания уже летала по заданному марш­руту в новогодние праздники, всего было выполнено шесть рейсов. Сумма субсидий из краевого бюджета на один рейс составила 1,759 млн руб. Полеты осуществлялись на канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 вместимостью 50 пассажиров. Время в пути составляло 3 часа 25 минут. Стоимость билетов в одну сторону начиналась от 8,2 тыс. руб. с учетом всех сборов авиакомпании.

Позже директор департамента сети маршрутов и продаж «РусЛайна» Ростислав Петров говорил, что зимние полеты являются своеобразной проверкой спроса на это направление среди пермяков. Руководство авиа­компании выразило намерение продолжить летную программу из Перми в Сухум в случае устойчивого спроса.

Однако на сайте авиакомпании «РусЛайн» продажа летних билетов по направлению Пермь—Сухум так и не началась. В расписании аэропорта Большое Савино рейсов по данному маршруту тоже нет. Сейчас до Сухума из Перми можно долететь только с пересадкой. По данным сайта Aviasales, цена самого дешевого рейса в одну сторону в середине июля для одного человека составляет 38,7 тыс. руб., пересадка осуществляется в аэропорту Адлер (Сочи). Как пояс­нили «Ъ-Прикамье» в краевом минтрансе, для продолжения полетной программы из Перми в Сухум ведутся переговоры сразу с двумя перевозчиками — «РусЛайн» и «ЮВТ Аэро». «В случае согласования условий полеты будут осуществляться в июле и августе»,— сообщили в министерстве.

Несмотря на неопределенность с рейсами в Сухум, сезонные рейсы из Перми на «морские» направления открыты в Турцию, Вьетнам и Египет. С 3 июня осуществлять рейсы в Батуми (Грузия) раз в неделю планирует авиа­компания Red Wings. Полетная программа рассчитана до 30 сентября.

Источник, близкий к руководству «ЮВТ Аэро», говорит, что авиакомпания была готова выполнять рейсы в Сухум только в условиях субсидирования. По его данным, пока денег на это не выделено. «Если субсидии будут, то будут и переговоры»,— пояснил он. Также собеседник отметил, что ситуация с Батуми принципиально иная. «Это единственный аэропорт в Грузии, куда можно долететь напрямую из Перми, за это люди готовы отдать и полную стоимость билета,— отмечает он.— А до Абхазии можно добраться и через Сочи».

Директор «Бутика путешествий» Ольга Шведова отметила, что направления в Абхазию не пользуются спросом. По ее словам, новый аэропорт в столице Абхазии находится далеко от популярных туристических локаций — Пицунды и Гагры. До них, по словам эксперта, проще добраться из аэропорта Сочи. «Вопрос только в скорости перехода границы с Абхазией, а в остальном это удобнее»,— считает она.

Руководитель туристического агентства «Акапулько» Ирина Дятлова говорит, что для перевозчиков организовывать рейсы в Сухум достаточно дорого. Кроме этого, существуют определенные трудности с работой местного аэропорта. По словам гос­пожи Дятловой, для перевозчиков и местных туристов более предпочтительным направлением по сравнению с Сухумом является Батуми. «Из внутренних направлений сейчас популярны Сочи, Дагестан, Минеральные Воды, из международных — Турция, Египет и Мальдивы»,— рассказала эксперт.

В то же время госпожа Шведова отметила, что для того чтобы оценить спрос на путешествия в Сухум, нужно обкатывать направление не менее года. Так, по ее словам, в начале полетной программы в Дагестан рейс тоже не пользовался спросом, но сейчас популярен у пермяков. По ее мнению, перспективы есть у направления в Горно-Алтайск, наблюдается рост спроса в Батуми, Ташкент и Калининград. «А вообще, при хороших ценах на любое направление спрос появится»,— резюмировала она.

Анастасия Леонтьева