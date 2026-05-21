В центре Петербурга перекрыли часть Невского и Малую Морскую улицу

В центре Санкт-Петербурга вечером 21 мая ввели ограничения движения на ряде улиц. В частности, на Невском проспекте автомобили не могли проехать в сторону площади Восстания, сообщает издание МР7. Также примерно в это же время перекрыли поворот с Невского проспекта на Малую Морскую улицу. Проход и проезд на участок были ограничены, а за ограждениями собралось большое количество людей, наблюдавших за проездом кортежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр Петербурга частично перекрыли вечером 21 мая

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Центр Петербурга частично перекрыли вечером 21 мая

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В этот день в Петербурге проходили мероприятия с участием высокопоставленных гостей. Помощник президента Владимир Мединский посетил открытие Книжного салона, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела заседание Совета МПА СНГ.

По данным очевидцев, кортеж госпожи Матвиенко прибыл к Wawelberg hotel, где дежурили сотрудники экстренных служб, автомобили ДПС и автозаки.

Матвей Николаев