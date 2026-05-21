В Пулково задержаны 19 рейсов после закрытия аэропорта

Не менее 12 рейсов были направлены на запасные аэродромы после введения ограничений в аэропорту «Пулково» вечером 21 мая. Часть вылетов уже перенесли на следующий день. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются 19 рейсов, еще четыре отменены.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Пулково из-за закрытия неба задержаны три десятка самолетов

Сбои в расписании начались около семи часов вечера после того, как Росавиация в 18:30 сообщила о временном закрытии аэропорта. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе был сбит как минимум один беспилотник.

По данным сервиса Flightradar24, часть самолетов развернули в сторону Москвы, другие продолжали ожидать разрешения на посадку в воздушной зоне рядом со столицей. Также сервис показывал, что последний рейс приземлился в «Пулково» менее часа назад.

Матвей Николаев