Туристы приезжают на здоровье

Россию за шесть лет посетили 27 млн медицинских туристов, сообщили “Ъ” в Минздраве России, ежегодный прирост турпотока превышает 20%. Основная часть приезжих — граждане стран СНГ, однако есть и пациенты из Турции, Индии и Китая. В топе востребованных направлений — онкология, кардиология, нейрохирургия и ортопедия. Эксперты объясняют привлекательность российских клиник «уникальным сочетанием» цены и качества. Сдерживающими же факторами для развития этого вида туризма остаются сложности с трансграничными платежами и недостаточная осведомленность мирового рынка о возможностях российской медицины.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в Минздраве, отвечая на запрос “Ъ”, за последние шесть лет РФ с целью получения медицинской помощи посетили около 27 млн иностранцев. Ежегодно число медицинских туристов увеличивается более чем на 20%. 70% из приезжих — из стран СНГ, включая Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан и Армению. Приезжают лечиться также из стран дальнего зарубежья — чаще всего из Китая, Вьетнама, Турции, Индии и КНДР (см. график). Взрослые чаще всего обращаются за помощью в области акушерства и гинекологии, онкологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, неврологии и кардиологии.

В числе популярных направлений по линии детской медицины — онкология, офтальмология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, неонатология и педиатрия.

Объясняя рост популярности медицинского туризма, в Минздраве рассказали “Ъ”, что флагманские федеральные клиники и крупные региональные медицинские центры располагают «широкими возможностями по предоставлению передовых технологий диагностики и лечения». «Российское здравоохранение имеет ряд конкурентных преимуществ, привлекающих медицинских туристов. В этом списке — качественная подготовка специалистов, материально-техническая база, конкурентная стоимость медицинских услуг»,— сообщили в ведомстве.

На фоне «глобальных изменений» Россия закрепляется в роли одного из ключевых направлений медицинского туризма, в первую очередь для пациентов из стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки, говорит директор по медицинскому развитию ЕМС Евгений Аветисов. Основная привлекательность российской медицины, поясняет он, заключается в «уникальном балансе» между стоимостью и сложностью лечения. Господин Аветисов приводит данные опроса ЕМС, проведенного среди участников выставки GlobalMedKz в Астане и жителей 16 стран.

Исследование показало, что 41% респондентов назвали Россию страной, вызывающей «наибольшее доверие» в вопросах медицины. По этому показателю РФ опередила Израиль и Германию.

68% опрошенных едут в страну прежде всего за инновационными методиками лечения, 59% — за уникальным оборудованием. «Когда речь идет о лечении тяжелых заболеваний, пациенты готовы преодолевать любые расстояния ради доступа к передовым технологиям и опытным врачам. Пациент получает доступ к самым современным протоколам, врачам с международным опытом и превосходный сервис. При этом стоимость высокотехнологичной помощи в два-три раза ниже, чем в Лондоне или Цюрихе»,— говорит Евгений Аветисов.

Директор по медицинскому развитию АО «ВТБ Медицина» Марина Курганова приводит в пример онкопациентов, которые могут рассчитывать в РФ в том числе на молекулярное профилирование, лучевую терапию и радиоизотопную терапию. В ортопедии и травматологии российские врачи могут выполнить роботизированное эндопротезирование, в сердечно-сосудистой хирургии — операции с применением роботов. Отечественные специалисты берутся за самые сложные вмешательства, даже в случаях, когда зарубежные специалисты не могут их провести, отмечает эксперт. Отдельное преимущество, отмечает Евгений Аветисов, это скорость: путь от первичной консультации до сложной операции в российской частной медицине занимает считаные дни, в Европе же ожидание специалиста порой растягивается на месяцы.

При этом опрошенные “Ъ” эксперты говорят, что существуют и сдерживающими медицинский туризм факторы, среди них — сложность трансграничных платежей, ограниченное использование международных страховых полисов и транспортная доступность для клиентов из стран дальнего зарубежья. «Мировой рынок еще недостаточно осведомлен об уровне и оснащенности российских клиник. Нам предстоит большая работа по продвижению бренда российской медицины»,— подчеркивает Евгений Аветисов.

Наталья Костарнова