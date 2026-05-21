МВД пообещало урегулировать статус блогера из Казахстана в Петербурге

Ситуация с казахстанским блогером Иваном Черкашиным, у которого возникли сложности с продлением срока временного пребывания в России, близка к разрешению. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, уже в пятницу блогера пригласили в миграционное подразделение в Санкт-Петербурге для оформления документов, которые помогут урегулировать его правовой статус в стране.

Ранее господин Черкашин рассказал в соцсетях, что ему грозит выдворение из России. По словам блогера, при въезде в страну в декабре его ошибочно оформили как вновь прибывшего иностранного гражданина, после чего возникли проблемы с документами. История получила широкий резонанс в СМИ и Telegram-каналах.

Ирина Волк подчеркнула, что сотрудники МВД оперативно проведут необходимые проверки и примут соответствующие решения.

Матвей Николаев