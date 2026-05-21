На Шпицбергене белый медведь впервые погиб от птичьего гриппа

На архипелаге Шпицберген в Арктике зафиксирован первый в Европе случай заражения белого медведя высокопатогенным птичьим гриппом H5N5. О результатах исследований сообщил Норвежский ветеринарный институт .

Смертельный вирус нашли у белого медведя и моржа на Шпицбергене

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Смертельный вирус нашли у белого медведя и моржа на Шпицбергене

Вирус также обнаружили у моржа, найденного рядом с погибшим хищником. Лабораторные исследования подтвердили наличие инфекции в тканях мозга животных. Специалисты считают, что именно птичий грипп стал наиболее вероятной причиной их гибели. Версию бешенства ветеринары исключили.

Кроме того, ученые заметили еще двух белых медведей с серьезными нарушениями координации — у животных практически не двигались задние лапы. Однако поймать их для обследования не удалось.

Эксперты отмечают, что вирус H5N5 все чаще выявляют не только у птиц, но и у млекопитающих. В последние годы вспышки фиксировались среди лисиц, тюленей, выдр и норок. Теперь инфекция добралась и до арктических территорий.

Как именно заразился белый медведь, пока неизвестно. Среди возможных причин рассматривают контакт с инфицированной птицей или зараженной добычей. Сейчас специалисты изучают, способен ли вирус адаптироваться к крупным млекопитающим и насколько опасным он может стать для арктической экосистемы.

Матвей Николаев