В аэропорту Петербурга ввели ограничения на полеты

Петербургский аэропорт «Пулково» вечером в четверг временно прекратил прием и отправку самолетов. Об этом в 18:31 сообщили в Росавиации.

В Пулково ввели план «Ковер»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Пулково ввели план «Ковер»

До этого в течение дня в Ленинградской области объявляли угрозу атаки беспилотников.

В Росавиации пояснили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Актуальную информацию о вылетах и прилетах пассажирам рекомендуют отслеживать на онлайн-табло аэропорта.

Матвей Николаев