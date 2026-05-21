В аэропорту Петербурга ввели ограничения на полеты

Петербургский аэропорт «Пулково» вечером в четверг временно прекратил прием и отправку самолетов. Об этом в 18:31 сообщили в Росавиации.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

До этого в течение дня в Ленинградской области объявляли угрозу атаки беспилотников.

В Росавиации пояснили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Актуальную информацию о вылетах и прилетах пассажирам рекомендуют отслеживать на онлайн-табло аэропорта.

Матвей Николаев

