В аэропорту Петербурга ввели ограничения на полеты
Петербургский аэропорт «Пулково» вечером в четверг временно прекратил прием и отправку самолетов. Об этом в 18:31 сообщили в Росавиации.
В Пулково ввели план «Ковер»
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
До этого в течение дня в Ленинградской области объявляли угрозу атаки беспилотников.
В Росавиации пояснили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Актуальную информацию о вылетах и прилетах пассажирам рекомендуют отслеживать на онлайн-табло аэропорта.